Тайные покупатели помогут Египту раздать отелям "звезды"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Египет решил произвести "переклассификацию" отелей в соответствии с международными стандартами Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщает АТОР.
Министерство туризма Египта заключило контракт с тремя экспертами UNWTO по пересмотру звездности отелей в соответствии с международными стандартами. Среди приглашенных специалистов будут и те, кто уже работал над этим вопросом в 2009-2011 годах: 7 лет назад перезапуску "звездности" египетских отелей помешала революция.
Как сообщают египетские СМИ, эксперты UNWTO также оценят общее состояние отельного фонда Египта, необходимость его модернизации и развития в соответствии с современными трендами: например, речь идет о строительстве интегрированных курортов, отелей для взрослых или гостиниц с аквапарками, ориентированными на семейную аудиторию. Отдельные рекомендации будут касаться подготовки персонала, систем безопасности и качества питания в отелях.
Чтобы представить объективную картину по состоянию гостиничного фонда Египта, к проекту привлекут и "тайных постояльцев", которые будут посещать отели без предупреждения их руководства.
Первым курортом, где международные эксперты уже начали работу по пересмотру "звездности" отелей, стал Шарм-эш-Шейх.
Решение пересмотреть классификацию отелей вызвало критику со стороны египетских отельеров. Их аргументы сводятся к тому, что внешним экспертам нельзя оценивать отели именно сейчас, когда многие из объектов размещения из-за кризиса последних трех лет не ремонтировались и потеряли в уровне сервиса.
Как заявили в ассоциации туристических инвесторов Южного Синая, было бы логично, если бы государство предоставило льготные кредиты для приведения гостиниц в порядок, после чего и стоило бы заново оценить их категорию.
Было высказано опасение, что по новой системе в их нынешнем состоянии многие отели потеряют свои "звезды", что приведет еще к большему снижению стоимости проживания. Ранее сообщалось, что в Шарме-эш-Шейхе сейчас есть "пятизвездочные" отели, работающие на "все включено", которые в "погоне за клиентом" предлагают цены по 15 долларов вместо 100 долларов за ночь.
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