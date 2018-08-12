Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Определены лучшие направления для путешествий в сентябре
10:5212.08.2018
01470
Гранд-Каньон
© Fotolia / kanonsky

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сентябрь — бархатный сезон для многих стран мира, опытные путешественники знают, что часто это лучшее время для посещения популярных туристических мест, пишет Business Insider.

Например, это идеальный месяц для путешествия по Гранд-Каньону (США) — одной из самых известных природных достопримечательностей Америки.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГранд-Каньон. США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Гранд-Каньон. США

В это время отдыхающих и путешественников намного меньше, чем летом, не приходится конкурировать за лучшие видовые точки.

В Лас-Вегасе (США) всегда очень много туристов, но в конце лета наблюдается небольшое снижение туристического трафика.

CC BY-SA 3.0 / Photographersnature / отель-казино "Белладжио"Пятизвёздочный отель-казино "Белладжио" в Лас-Вегасе, США
CC BY-SA 3.0 / Photographersnature / отель-казино "Белладжио"
Пятизвёздочный отель-казино "Белладжио" в Лас-Вегасе, США
Курорт Коста-Рики
© Depositphotos / kjorgen
Коста-Рика отменяет визы для россиян

В курортной провинции Лимон в Коста-Рике есть все: потрясающая дикая природа, безмятежные пляжи и яркая культура. Главной достопримечательностью провинции является Национальный парк Тортугеро, где любители природы могут увидеть процесс гнездования черепах.

© РИА Новости / Александр Ковалев Гигантская черепаха в национальном парке Тортугеро в Коста-Рике
© РИА Новости / Александр Ковалев
Гигантская черепаха в национальном парке Тортугеро в Коста-Рике

За пределами парка стоит отдохнуть на шикарных пляжах вдоль Карибского побережья и попробовать невероятные морепродукты, приготовленные в рыбацких деревнях.

Для Лондона сентябрь также является идеальным временем для путешествий. Можно сэкономить деньги, так как высокий летний сезон заканчивается, цены снижаются, а погода в это время года обычно бывает лучше, чем весной. В сентябре в столице Великобритании проходят уникальные события —  ярмарка Camberwell и фестиваль London Fashion Week.

Причудливый средневековый город Брюгге является национальным сокровищем Бельгии.

© Fotolia / JenifotoЗакат в Брюгге, Бельгия
© Fotolia / Jenifoto
Закат в Брюгге, Бельгия

Он идеально подходит для спокойного отдыха с его старинными зданиями, безмятежностью, а также знаменитыми вафлями,  шоколадом и пивом.

Сицилия — одно из главных туристических направлений Италии, даже в середине сентября там можно греться на солнце и купаться.

© Fotolia / IuriiГород Катания на Сицилии
© Fotolia / Iurii
Город Катания на Сицилии

Осеннее снижение турпотока дает возможность в комфортной обстановке познакомиться с традиционной сицилийской жизнью и легендарными архитектурными памятниками.

Спокойный горный город Удайпур известен как одно из самых романтичных мест в Индии. Его гостей ждет живописный вид на озеро Пичола, чудесные храмы и крепости. Несмотря на приятную погоду, сентябрь считается низким туристическим сезоном в Удайпуре, соответственно, снижаются цены на размещение в гостиницах.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена