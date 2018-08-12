Определены лучшие направления для путешествий в сентябре

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сентябрь — бархатный сезон для многих стран мира, опытные путешественники знают, что часто это лучшее время для посещения популярных туристических мест, пишет Business Insider.

Например, это идеальный месяц для путешествия по Гранд-Каньону (США) — одной из самых известных природных достопримечательностей Америки.

В это время отдыхающих и путешественников намного меньше, чем летом, не приходится конкурировать за лучшие видовые точки.

В Лас-Вегасе (США) всегда очень много туристов, но в конце лета наблюдается небольшое снижение туристического трафика.

В курортной провинции Лимон в Коста-Рике есть все: потрясающая дикая природа, безмятежные пляжи и яркая культура. Главной достопримечательностью провинции является Национальный парк Тортугеро, где любители природы могут увидеть процесс гнездования черепах.

За пределами парка стоит отдохнуть на шикарных пляжах вдоль Карибского побережья и попробовать невероятные морепродукты, приготовленные в рыбацких деревнях.

Для Лондона сентябрь также является идеальным временем для путешествий. Можно сэкономить деньги, так как высокий летний сезон заканчивается, цены снижаются, а погода в это время года обычно бывает лучше, чем весной. В сентябре в столице Великобритании проходят уникальные события — ярмарка Camberwell и фестиваль London Fashion Week.

Причудливый средневековый город Брюгге является национальным сокровищем Бельгии.

Он идеально подходит для спокойного отдыха с его старинными зданиями, безмятежностью, а также знаменитыми вафлями, шоколадом и пивом.

Сицилия — одно из главных туристических направлений Италии, даже в середине сентября там можно греться на солнце и купаться.

Осеннее снижение турпотока дает возможность в комфортной обстановке познакомиться с традиционной сицилийской жизнью и легендарными архитектурными памятниками.

Спокойный горный город Удайпур известен как одно из самых романтичных мест в Индии. Его гостей ждет живописный вид на озеро Пичола, чудесные храмы и крепости. Несмотря на приятную погоду, сентябрь считается низким туристическим сезоном в Удайпуре, соответственно, снижаются цены на размещение в гостиницах.