Два крымских пляжа вошли в десятку лучших в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА новости. Два пляжа в Крыму – в Ялте и Феодосии – вошли в десятку лучших в России согласно рейтингу аналитического агентства ТурСтат, сообщила пресс-служба крымского министерства курортов и туризма.

"Два крымских пляжа включены в десятку лучших в России… Так, первые две позиции в рейтинге заняли Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии. Основными критериями выбора стали чистота морской воды, наличие оборудования и удобств, а также службы спасателей", — сообщили в минкурортов республики Крым, ссылаясь на рейтинг ТурСтат.

На пляже в Ялте в текущем году был введен пляжный патруль, когда матросы-спасатели не только следят за безопасным отдыхом на воде, но и патрулируют пляжи на предмет общественного порядка. 700-метровый феодосийский "Золотой пляж" благоустроен, за безопасное нахождение на пляже отвечают восемь матросов-спасателей, медицинские работники, а общее количество сотрудников достигает 140 человек, среди них есть даже садовники, отметили в минкурортов.

"Массандровский и Золотой пляжи давно известны как в Крыму, так и за его пределами как образцы ответственного отношения к отдыху туристов. Здесь предоставляются не только все необходимые по нормам услуги, но и обеспечивается внимательное отношение к каждому гостю", — приводит слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко пресс-служба.

В топ-10 пляжей России, по данным ТурСтата, вошли "Массандровский пляж" в Ялте и "Золотой пляж" в Феодосии. Далее идут пляж в Джемете (Анапа), Суджукская коса (Цемесская бухта, Новороссийск), пляж "Имеретинский" (Сочи), Куршская коса (Лесной, Калининградская область), Долгая коса (Должанская, Ейский район, Краснодарский край), "Шаморовский пляж" (Лазурная бухта, Владивосток), "Посольский сор" (Байкал) и пляж "Янтарный" (Калининградская область).