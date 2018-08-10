Гостям аэропорта Симферополь покажут "Безумного Макса"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В субботу, 11 августа 2018 года, на привокзальной площади аэропорта Симферополь состоится выставка эксклюзивной техники мотоклуба "Ночные волки", сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Экспозиция приурочена к проведению Международного байк-шоу "Русская мечта", которое пройдет 17 и 18 августа 2018 года в Севастополе на площадке у горы Гасфорта.
Гости аэропорта смогут увидеть, и сделать фото рядом с легендарным "Безумным Максом" — автомобилем на базе ЗИЛа-133, созданного по мотивам легендарного блокбастера. Также в рамках выставки будет представлена уникальная инсталляционная техника, которая ежегодно принимает участие в кульминационной части байк-шоу и новогодних мероприятиях, проводимых мотоклубом "Ночные волки" и московским байк-центром. Кроме того, на выставке будут представлены более 20 моделей культовых мотоциклов со всего мира.
Выставка пройдет с 09:00 до 18:00 на привокзальной площади аэропорта. Вход бесплатный. Приглашаем жителей и гостей Симферополя посетить экспозицию мототехники и легендарных автомобилей, посмотреть на которые съезжаются байкеры со всего мира.
Специально для гостей и пассажиров аэропорта Симферополь будут разыграны сувениры и билеты на байк-шоу "Русская мечта". Напомним, байк-шоу на территории Севастополя проводится не первый год. Принять участие в шоу приезжают байкеры из России, СНГ и Европы.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.