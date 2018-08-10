Гостям аэропорта Симферополь покажут "Безумного Макса"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В субботу, 11 августа 2018 года, на привокзальной площади аэропорта Симферополь состоится выставка эксклюзивной техники мотоклуба "Ночные волки", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Экспозиция приурочена к проведению Международного байк-шоу "Русская мечта", которое пройдет 17 и 18 августа 2018 года в Севастополе на площадке у горы Гасфорта.

Гости аэропорта смогут увидеть, и сделать фото рядом с легендарным "Безумным Максом" — автомобилем на базе ЗИЛа-133, созданного по мотивам легендарного блокбастера. Также в рамках выставки будет представлена уникальная инсталляционная техника, которая ежегодно принимает участие в кульминационной части байк-шоу и новогодних мероприятиях, проводимых мотоклубом "Ночные волки" и московским байк-центром. Кроме того, на выставке будут представлены более 20 моделей культовых мотоциклов со всего мира.

Выставка пройдет с 09:00 до 18:00 на привокзальной площади аэропорта. Вход бесплатный. Приглашаем жителей и гостей Симферополя посетить экспозицию мототехники и легендарных автомобилей, посмотреть на которые съезжаются байкеры со всего мира.

Специально для гостей и пассажиров аэропорта Симферополь будут разыграны сувениры и билеты на байк-шоу "Русская мечта". Напомним, байк-шоу на территории Севастополя проводится не первый год. Принять участие в шоу приезжают байкеры из России, СНГ и Европы.