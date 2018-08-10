Турция становится дешевле для россиян, несмотря на падение курса рубля

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Отрицательный эффект от очередной волны падения рубля, начавшейся 8–9 августа, несколько нивелируется для российских путешественников тем, что снижение демонстрирует и национальная валюта Турции – основного летнего туристического направления, сообщает TourDom.ru.
За последние две недели турецкая лира потеряла в стоимости по отношению к доллару около 8%, а с начала года — более 30%, приводят данные федеральные СМИ.
Туристы, отправляющиеся на отдых в Турцию, смогут уже сейчас сэкономить на шопинге — при покупке товаров местного производства. В стране часто приобретают текстильные и кожаные изделия, восточные сладости.
На летний сезон – 2019 не исключено и некоторое снижение цен на гостиничные услуги. Хотя договоры и номинируются в долларах, у турецких партнеров появляется возможность, например, несколько снизить стоимость размещения, чтобы привлечь больше туристов из России. При этом при пересчете в лиры они не потеряют в доходах. Пойдут ли на это отельеры, будет зависеть от многих факторов, в частности от уровня спроса со стороны других рынков.
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