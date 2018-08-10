Улицы в квартале Красных фонарей в Амстердаме будут временно закрывать

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Амстердаме придумали еще один способ уменьшить туристическое давление на популярный район Красных фонарей, который летом переполнен посетителями. Самые оживленные улицы квартала оградят от туристов, закрывая их на "санитарную уборку", сообщает АТОР.
Меры по урегулированию туристических потоков в Амстердаме, поддержанные новым мэром Фемке Халсемой, были озвучены спустя несколько дней после того, как омбудсмен города Арре Зурмонд назвал центр голландской столицы "беззаконными джунглями".
По словам Зурмонда, в Амстердаме бесконтрольно постоянно совершаются преступления, царит хаос и насилие, наркотики открыто продаются на улицах, а полиция, перегруженная более серьезными проблемами, не успевает помочь горожанам, которые жалуются на постоянный шум и грязь.
В ответ на это градоначальник Амстердама заявила, что сделает все возможное, чтобы убедить министра юстиции увеличить число полицейских, работающих в районе Красных фонарей. Кроме того, город теперь будет проводить регулярную зачистку оживленных улиц, в ходе которых эти территории будут перекрываться для туристов, чтобы "позволить уборщикам свободно перемещаться и спокойно убирать все отходы, нечистоты и мусор".
В первую очередь, санитарные перекрытия, о продолжительности которых не сообщается, коснутся улиц в районе Валлен. Первый такой санитарный рейд пройдет уже до конца августа.
Кроме того, власти более жестко будут отслеживаться число посетителей на улицах квартала, которое будет оцениваться по шкале от зеленого уровня – незначительное число туристов до красного – слишком много посетителей. В последнем случае улицы будут перекрывать, а туристов перенаправлять в менее оживленные участки.
Усилятся меры и по борьбе с антисоциальным поведением туристов: станет больше патрулей с мобильными платежными устройствами, которые будут штрафовать посетителей за сброс мусора или публичное мочеиспускание прямо на месте. О необходимости разъяснять туристам правила поведения обязали и гидов, которые приводят в популярный квартал экскурсионные группы.
Ежегодно Амстердам привлекает около 18 миллионов туристов, что больше, чем все население Нидерландов.
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