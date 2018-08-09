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Ростуризм рассказал, когда рост курса валют отразится на цене авиабилетов
17:1209.08.2018
(обновлено:21:48 09.08.2018)
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Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
© Fotolia / Artur Marciniec

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Повышение курса иностранных валют отразится на стоимости авиабилетов на зарубежные направления не ранее 15 августа, когда цены на воздушные перевозки могут подняться на 5%, ожидает советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Табло курса обмена евро и доллара к рублю. 9 августа 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Курс валют не отразится на цене авиабилетов по России, заявили в Ростуризме

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3 рубля — до 76,825 рубля, курс доллара увеличился на 2,69 рубля — до 66,2856 рубля, следует из данных Банка России. Курс рубля упал на фоне роста санкционных рисков.

"Несмотря на повышение курса валют на рынке, стоимость авиабилетов пока не повышается. У авиаперевозчиков курс на покупку билетов сейчас 73,5 рубля за евро, при том, что официальный курс ЦБ на пятницу уже составляет 76,825 рубля. Изменение цены на авиабилеты произойдет не раньше 15 августа. Это означает, что в среду будет пересчитан курс валюты при продаже авиабилетов по курсу понедельника 13 августа", — сказал РИА Новости Горин.

Табло курса обмена евро и доллара к рублю. 9 августа 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Доллар превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года‍

Он пояснил, что курс пересчета стоимости на международные авиаперелеты меняется раз в неделю по средам, и за основу берется курс последнего понедельника.

"Ряд туроператоров устанавливают свой курс в рамках турпакетов, так как там цена меняется каждый день. В авиации это происходит один раз в неделю. Если тенденция роста курса доллара и евро продолжится, то с 15 августа авиабилеты подорожают на 5%", — резюмировал он.

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