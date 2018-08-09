Турецкие турфирмы намерены судиться с сервисами онлайн-бронирования

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ассоциация туристических агентств Турции (TURSAB) намерена подать в суд на 20 сервисов онлайн-бронирования отелей, апартаментов и авиабилетов, сообщает TourDom.ru со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам турагентов, системы онлайн-бронирования, работая в туристическом секторе Турции, не платят налогов – это отчасти позволяет им выигрывать по цене. Участники TURSAB заявляют, что данная ситуация априори ставит работников туризма в неравные условия с агрегаторами.

Среди компаний, с которыми планирует судиться TURSAB, – популярные сервисы Airbnb, Agoda, Skyscanner, Expedia.

В 2017 году, после поданного ассоциацией иска, сервис Booking.com по решению суда заблокировал выдачу результатов по Турции – правда, только для тех клиентов, которые заходят на сайт с турецкого IP-адреса.

"Конечно, об уходе Booking.com из Турции речи не идет, мы продолжаем получать через него брони от иностранных туристов, – рассказал маркетинг-менеджер турецких отелей Sunlight Resort и Starlight Resort Ринат Биккул. – И из Турции через Booking.com можно бронировать зарубежные отели. А вот найти и оплатить размещение в турецких отелях жители страны теперь могут только через турагентства".