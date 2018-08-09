Названы страны с самым доступным проездом на такси от аэропорта до центра

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Согласно исследованию европейских аэропортов, из воздушной гавани Антальи в центр добраться дешевле всего – около семи евро за путь в 15 километров, сообщает информационный сайт AirMundo.com.

На втором месте рейтинга также расположился турецкий аэропорт – имени Ататюрка в Стамбуле (девять евро за 19 километров). Замкнул тройку аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве (Польша) (девять евро за 11 километров).

Также в пятерку вошли турецкий аэропорт имени Аднана Мендереса в Измире (десять евро за 17 километров) и аэропорт имени Анри Каонды в Бухаресте (Румыния) (13 евро за 18 километров).

Также в десятку вошли аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге (Россия) (14 евро за 22 километра), аэропорт Лиссабона (Португалия), аэропорт Анкара Эсенбога (Турция), аэропорт Аликанте (Испания) и аэропорт имени Сабихи Гекчен в Стамбуле (Турция).

А больше всего придется заплатить, чтоб добраться до центра Лондона из трех ближайших аэропортов – Лутон (112 евро за 55 километров), Станстед (112 евро за 63 километра) и Гатвик (107 евро за 47 километров).

В рейтинге рассматривались 50 самых крупных европейских аэропортов, в том числе в Турции и России. Составители ранжировали такси по общей стоимости поездки и отдельно – по цене за километр пути.