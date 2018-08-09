На перевале Дятлова установили бесплатные модули для туристов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Для туристов, следующих по маршруту "Единый Урал" – от плато Маньпупунер к перевалу Дятлова, установили жилые и санитарные модули, остановиться в которых можно бесплатно, сообщает Rata News.

Каждый "домик" оснащен внутренним и внешним освещением. Туристы найдут там газ, дрова, аптечку, зарядку для гаджетов, печь, столики, четыре кровати, маяк. Кроме того, все группы, выходящие на маршрут, обеспечиваются спутниковыми трекерами.

"Сейчас в лагере находится более 20 туристов из Перми, Москвы, Челябинской области. Они не уходят, потому что вторые сутки идет снег и ураганный ветер. Несмотря на то, что модули рассчитаны на комфортное размещение восьми человек, все уместились", – рассказывает Дмитрий Кириллов — руководитель компании, установившей модули.