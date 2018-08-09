Продажи авиабилетов из России в США снизились на четверть

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Объем продаж авиабилетов туда-обратно из России в США за первые семь месяцев 2018 снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.
В 2018 года направления в США заняли 1,4% от всех продаж перелетов за границу.
Средний чек на билеты из России в США туда-обратно снизился с 41 705 до 38 872 рублей (-7%). Самыми популярными городами оказались Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Майами и Сан-Диего.
В основном в США летали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.
"В настоящий момент более 95% проданных в Biletix авиабилетов в США приходится на рейсы с пересадками, при этом после пересадки в европейских аэропортах российские пассажиры чаще всего летят в США на рейсах иностранных авиакомпнаний", — поясняют эксперты сервиса.
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