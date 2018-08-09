Россиян предупредили об акциях протеста в ряде стран

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о готовящихся акциях протеста в США, Никарагуа и Восточной Европе.

По данным ведомства, на воскресенье запланированы марш крайне правых "Unite the right 2" и протестная акция анти-фашистов в Вашингтоне.

"Никарагуа – анти-правительственные выступления – 11 августа в 14:00 планируется марш протестующих в городе Манагуа от площади "Жан Поль Жени" до Кафедрального собора", — сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Министерство также рекомендует избегать мест массового скопления людей в столице Румынии, где в пятницу намечены антиправительственные демонстрации, и предупреждает о политических демонстрациях в сербском Белграде 10 августа.

Кроме того, дипломаты предупреждают об опасности в связи с природными бедствиями. В частности, возможны лесные пожары из-за засушливой погоды в Латвии, Литве, Словении, Черногории, Чехии, Эстонии, Норвегии. Также существует риск обрушения конструкций и заторов на дорогах на индонезийском острове Ломбок, где ведутся восстановительные работы после очередного землетрясения.

Ведомство также сообщает о вспышке вируса Эбола в провинциях Северная Киву и Итури в ДРК.