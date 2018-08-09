В Индии повысили стоимость посещения Тадж-Махала для иностранных туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг — РИА Новости. Археологическое управление Индии (входит в состав министерства культуры страны) повысило стоимость посещения знаменитого мавзолея Тадж-Махал в Агре для иностранных туристов на 10%, говорится в распространенном в четверг сообщении индийского минкульта.

Согласно документу, теперь, чтобы насладиться видом "жемчужины Индии" изнутри, большинству иностранцев придется оставить на входе 1100 рупий (около 16 долларов). Цена за посещение Тадж-Махала для индийцев также возросла, хоть и не столь существенно, и теперь составляет 50 рупий (меньше доллара).

Граждане стран-членов Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), как и прежде, будут платить за билет вполовину меньше прочих иностранцев — стоимость для них составит 540 рупий (почти 8 долларов).

Мавзолей Тадж-Махал был построен в середине XVII века по приказу правителя Империи Великих Моголов Шах-Джахана в честь его жены Мумтаз, которая умерла при родах. Тадж-Махал общепризнанно является "визитной карточкой" Индии и самым известным памятником этой южноазиатской страны.