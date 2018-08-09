В Индии повысили стоимость посещения Тадж-Махала для иностранных туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг — РИА Новости. Археологическое управление Индии (входит в состав министерства культуры страны) повысило стоимость посещения знаменитого мавзолея Тадж-Махал в Агре для иностранных туристов на 10%, говорится в распространенном в четверг сообщении индийского минкульта.
Согласно документу, теперь, чтобы насладиться видом "жемчужины Индии" изнутри, большинству иностранцев придется оставить на входе 1100 рупий (около 16 долларов). Цена за посещение Тадж-Махала для индийцев также возросла, хоть и не столь существенно, и теперь составляет 50 рупий (меньше доллара).
Граждане стран-членов Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), как и прежде, будут платить за билет вполовину меньше прочих иностранцев — стоимость для них составит 540 рупий (почти 8 долларов).
Мавзолей Тадж-Махал был построен в середине XVII века по приказу правителя Империи Великих Моголов Шах-Джахана в честь его жены Мумтаз, которая умерла при родах. Тадж-Махал общепризнанно является "визитной карточкой" Индии и самым известным памятником этой южноазиатской страны.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.