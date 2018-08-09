Минвостокразвития: турпоток в ДФО растет благодаря электронным визам

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Турпоток в регионы Дальнего Востока растет благодаря использованию иностранцами электронных виз, сообщил РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы Минвостокразвития РФ Павел Волков.
"Мы сейчас обнаруживаем, что у нас увеличился турпоток, связанный с применением электронных виз. Он не заместил поток людей, использующих привычные бумажные визы. Люди все активнее этот инструмент (электронные визы — ред.) используют, видя в нем удобную форму с пользой провести выдавшийся свободный день. Электронная виза позволяет иностранцам быстро по случаю выбрать российский Дальний Восток", — сказал Волков.
По его данным, прирост турпотока фиксируется ежемесячно. В мае Дальний Восток по электронным визам посетили 2201 человек, в июне — 2888, в июле — 6251 человек.
Волков напомнил, что сейчас перемещаться по электронной визе можно только в пределах одного региона Дальнего Востока, но, учитывая, что многие регионы ДФО по площади сопоставимы с европейскими странами и имеют свои достопримечательности и особенности, то отведенных восьми дней на пребывание в России по электронной визе может не хватить, чтобы объехать один регион.
"Главное, что у нас внутри начинают работу институты, связанные с туриндустрией. Они формируют туристический продукт, который позволяет привлекать на Дальний Восток людей по электронной визе, обеспечивая им логистику. Когда это получит достаточное развитие, то, думаю, и морские пункты пропуска будут на полную мощность использованы. Ведь создание МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" ориентировано еще и на пассажирские перевозки. Это должно внести свой вклад в развитие инструмента электронных виз", — добавил замминистра.
Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2017 года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.
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