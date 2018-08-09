Сирия хочет развивать религиозный туризм для россиян

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сирия хочет развивать религиозный туризм и визиты к культовым местам для россиян, сообщил сирийский посол в РФ Рияд Хаддад.

В марте глава Ростуризма и министр туризма Сирии уже обсуждали вопросы, связанные с возобновлением отношений между двумя странами в сфере туризма. Представители сирийской делегации представили предложения по участию российской стороны в инфраструктурном развитии туристических зон в безопасных и привлекательных для туристов районах САР, а также в организации культурно-исторических, религиозных маршрутов, пляжного, горного и экологического туризма на территории Сирии

"Сирия хочет создать надежный фон для сотрудничества с Россией. Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, визиты к культовым местам", — сказал посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в интервью газете "Известия".

Он добавил, что в Сирии есть христианский монастырь в городе Маалюле, а также исторические мечети в Дамаске. Кроме того, полным ходом идет реконструкция Пальмиры. Рияд Хаддад также пояснил, что у российских туристов не будет проблем с получением виз.

"В Сирии сейчас безопасно. Можно спокойно добраться от Дамасского аэропорта как до исторических памятников, так и до пляжей Латакии. Визу граждане России получают без проблем — достаточно прийти в наше посольство в Москве и подать документы", — отметил посол.