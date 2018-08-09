Определены страны с самой дешевой арендой автомобилей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран, в которых российские путешественники чаще всего бронируют автомобили этим летом, а также выяснил, сколько это стоит.
В тройку лидеров по итогам июня-августа 2018 года вошли Испания, Италия и Греция — на три эти страны пришлось около 48% общего количества бронирований.
"Рейтинг популярных стран для аренды авто в летние месяцы ожидаемо возглавили страны с морскими курортами и большим количеством интересных мест, где туристы соединяют пляжный отдых с осмотром достопримечательностей", — комментирует Евгений Гапоненко, руководитель направлений аренды авто и дополнительных сервисов OneTwoTrip.
По его словам, в среднем аренда авто обходится в 2164 рубля в сутки, а значит путешествия на машине могут позволить себе даже люди с ограниченным бюджетом. В Таиланде, на Кипре и в Турции машину можно взять напрокат всего за 1200-1700 рублей в сутки, что сравнимо со стоимостью обеда в ресторане.
Дороже всего аренда обходится путешественникам в Великобритании — 3420 рублей в сутки, а дешевле всего в Таиланде и на Кипре — 1200 рублей и 1300 рублей соответственно.
При этом 37% клиентов сервиса бронировали автомобиль на срок от одного до четырех дней, еще 30% — на срок от пяти до дней дней, 25% — пользовались прокатом больше недели, а 8% — больше двух.
Самыми популярными моделями у российских путешественников стали Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500.
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