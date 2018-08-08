Визовый режим с Турцией надо отменить, считает президент РСТ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Отмена визового режима для турецких граждан со стороны России позволит Турции в течение 1-2 лет вернуться в пятерку лидирующих стран, которые направляют в Россию больше всего туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

"Визы — это всегда вопрос политический. Я говорю с позиции интересов российской туриндустрии, которая весьма заинтересована в том, чтобы безвизовый режим между Россией и Турцией был двусторонним. Мы считаем, что визы нужно отменить", — сказал он, выступая на пресс-конференции, посвящённой III фестивалю Турции в Москве.

Шпилько напомнил, что в период за 2010-2013 годы, когда между странами действовал взаимный безвизовый режим, поток из Турции в Россию увеличился с 197 до 385 тысяч человек, что вывело Турцию на 4 место среди стран по въезду в Россию иностранных граждан.

Глава РСТ так же выразил предположение, что отмена визового режима могла бы в течение года как минимум удвоить количество туристов из Турции в Россию.

"Я думаю, что это было бы порядка 350-400 тысяч туристов в течение года, вместо 120 тысяч в 2017 году. Впрочем, надеюсь, что даже с визовым режимом число прибытий из Турции в нашу страну увеличится и превысит 200 тысяч туристов в год", — сказал он.

"В перспективе отмена визового режима будет способствовать тому, чтобы Турция в течение 1-2 лет вернулась на позиции одной из пяти стран, которые направляют в Россию больше всего туристов", — резюмировал Шпилько.