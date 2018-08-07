В Дубае британский турист на Lamborghini получил 33 штрафа за четыре часа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Турист в Дубае собрал штрафы почти на 50 000 долларов США всего за четыре часа проката суперкара, сообщает The National.

Гость из Великобритании разогнал арендованный Lamborghini Huracan до 230 километров в час и нарушил скоростной режим 33 раза.

Двадцатипятилетний турист мчался по одной из самых оживленных автомагистралей города – шоссе Шейха Зайда. Согласно показаниям полицейских радаров, его скорость колебалась от 126 до 230 километров в час.

Владельцам дилерской сети, где мужчина взял роскошный суперкар напрокат, стали приходить уведомления о штрафах.

"Мы получили копии всех нарушений и немедленно подали запрос с требованием запрета на выезд из страны для туриста, но его отклонили", — пояснил совладелец прокатной компании Фарис Икбал.

За два дня аренды суперкара британец заплатил 1600 долларов и оставил свой паспорт в качестве гарантии. Общая сумма штрафов составила 19 тысяч долларов, также более 27 тысяч долларов было необходимо внести, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки.

"Автомобиль все еще находится у туриста, припаркован возле его отеля", — сказал представитель дилерской сети. Они уверены, что оплатить штрафы должен британец, нарушивший правила.

При этом турист может свободно покинуть территорию ОАЭ, препятствием является лишь отсутствие паспорта.

Икбал связался с британским посольством, чтобы сообщить им об этом инциденте. "Я боялся, что турист может пойти в свое посольство, сказать, что потерял паспорт, получить новый, а затем покинуть страну, — сказал он. — Но даже если он этого не сделал, я не могу долго держать его документы у себя".