Круиз Сочи – Крым на теплоходе "Князь Владимир" может начаться завтра утром

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Теплоход "Князь Владимир", чей выход в круиз откладывался уже два раза с 5 августа, должен покинуть порт Сочи завтра утром.

Об этом РИА Новости сообщил Андрей Михайловский, руководитель компании, выступающей генеральным агентом по продаже круизов на теплоходе "Князь Владимир". Он уточнил, что 5 августа выход в рейс отложили до вечера вторника, 7 августа, а теперь ожидается, что круиз начнется в среду утром.

По его словам, у компании-оператора ООО "Черноморские круизы" возникла задержка с разрешительными документами, но вопрос решен.

"Надеемся, что утром "Князь Владимир" выйдет в рейс, а дальше посмотрим по ситуации, — объяснил Михайловский. – Туристам, которые ожидают отправления теплохода, предложили различные варианты компенсаций, в том числе: посетить и следующий круиз, стартующий в воскресенье".

Напомним, первый в этом сезоне рейс из Сочи в Крым круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, был отменен. На судне произошел пожар. Позже стало известно, что все круизные маршруты из Сочи в Севастополь на лайнере "Князь Владимир" отменены до августа "по техническим причинам". Ближайшая дата, на которую было можно купить билет, — 5 августа.