ВС подтвердил список вещей, которые можно провезти в самолете бесплатно

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России отклонила иск низкобюджетной авиакомпании "Победа" к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.

"Победа" решила оспорить правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100%-ная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом "Победа" не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.

По мнению адвоката "Победы" Генриха Падвы, Минтранс неправомерно вторгается в сферу правового регулирования авиаперевозок. "Министерство транспорта неправомерно вторгается в сферу правового регулирования Воздушного кодекса и самовольно устанавливает… дополнительные, то есть не предусмотренные федеральным законом обязанности перевозчика принимать к перевозке вещи сверх нормы", — заявил Падва. Адвокат также напомнил, что часто при большом количестве ручной клади для пассажиров, заходящих в салон последними, на полках уже не остается свободного места.

Другой представитель авиакомпании заявил в суде, что букеты цветов, по мнению "Победы", небезопасно провозить в салоне самолета, так как цветы являются сильным аллергеном.

Однако Минтранс отметил, что ведомство подготовило проект изменений в ФАП в части провоза ручной клади. "Истец говорит, что министерство транспорта выходит за пределы своих полномочий, устанавливая понятие "сверх нормы". Мы (проектом изменений правил — ред.) во избежание всех недопониманий уходим от понятия "сверх нормы", включая (перечень из пункта 135 — ред.) в пункт 133", — сказала представитель Минтранса, отметив также, что "на полках всегда есть место".