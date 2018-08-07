Ростуризм сможет исключить "Натали Турс" из реестра туроператоров

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму после вступления в силу изменений в закон "Об основах туристской деятельности" получит право исключения "Натали Турс" из Единого федерального реестра туроператоров, если к тому времени компания не приступит к исполнению своих обязательств или не объявит о прекращении своей деятельности, сообщил РИА Новости председатель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.
Собеседник агентства напомнил, что 3 сентября 2018 вступает в силу изменение в закон "Об основах туристской деятельности", согласно которому Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сможет исключать из Единого федерального реестра туроператоров компании, которые прекратили выполнение обязательств по всем договорам без публичного объявления.
"Если к началу сентября туроператор "Натали Турс" не приступит к исполнению своих обязательств перед туристами и не объявит официально о прекращении своей деятельности, то возможен вариант, что Ростуризм сочтет возможным использовать свое право исключить "Натали Турс" из реестра туроператоров", — сказал Горин.
"До вступления в силу новой редакции закона у туроператора есть еще почти месяц, чтобы начать выполнять свои обязательства перед туристами и приступить к выплате компенсаций клиентам, которые не смогли воспользоваться уже купленными турами", — прокомментировал ситуацию он.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
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