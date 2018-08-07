Гостиницы Анапы начали снижать цены на отдых в августе

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Отели и пансионаты Анапы начали активно объявлять спецпредложения и акции по заездам в августе, сообщает АТОР.

Эксперты рынка видят в появлении этих предложений как определенный маркетинг, так и попытку спасти сезон тех объектов размещения, кто изначально не "угадал" с ценой.

В середине августа стартовые цены на недельный отдых в Анапе на двоих взрослых и ребенка при покупке только наземного обслуживания колеблются в пределах от 12 до 19 тысяч рублей (завтраки или без питания).

Пакетные туры в середине августа с перелетом и трансфером на семью из трех человек в объекты эконом-класса варьируются в рамках 52-60 тысяч рублей Туры с перелетом в объекты среднего уровня с питанием "все включено" — от 82 тысяч рублей.

По оценке туроператоров, летний спрос на этот краснодарский курорт был на 10-15% выше прошлогоднего, но в основном динамика продаж на направлении отмечалась в первой части сезона. Если весной и в июне бронирование шло опережающими темпами – на 20-25% больше, чем за аналогичный период 2017 года, то к августу прирост бронирований заметно снизился – до уровня 5-10%.

Эксперты уточняют, что в этом летнем сезоне объекты размещения Анапы в основном сохранили цены прошлого сезона. Те объекты, которые повысили их сделали это в пределах 5-10%. Но и такая ценовая стабильность не смогла обеспечить многим отелям ровную загрузку по ходу сезона.