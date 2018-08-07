Ростуризм порекомендовал российским туристам "Зарубежного помощника"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим заграничные поездки, пользоваться мобильным приложением МИД России "Зарубежный помощник".

Ведомство уточняет, что в нем содержатся самые актуальные сведения, необходимые для выезжающих за рубеж: информация Консульской службы, рекомендации общего характера, режим въезда граждан в иностранные государства, полезные советы для туристов.

В мобильном приложении можно зарегистрировать пребывание за пределами Российской Федерации, что очень полезно на случай возникновения нештатных ситуаций, и построить маршрут путешествия.

Также в приложении есть списки адвокатов и юридических фирм за рубежом, а в разделе "Новости" оперативно публикуются предупреждения для российских граждан о чрезвычайных ситуациях, возникновении угроз жизни и здоровья туристов в различных странах, а также соответствующие рекомендации для путешествующих граждан.

Через приложение "Зарубежный помощник" можно совершить экстренный звонок или написать сообщение в ситуационно-кризисный центр МИД России, а также запросить обратный звонок из ДСКЦ.

Приложение доступно для бесплатного скачивания на мобильные телефоны и смартфоны на официальном сайте МИД России.