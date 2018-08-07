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Там, где тайга встречается с океаном. Как в Приморье увидеть все и сразу
08:0007.08.2018
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Закат в Приморье
© Depositphotos / GalinaGGM

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Светлана БАЕВА. В Приморье в самом разгаре не только купальный сезон, который продолжится и в сентябре, но и цветение лотосов. Уникальные цветы — лотосы Комарова — неизменно вызывают повышенное внимание фотографов-любителей. А еще Приморье — это крабы, леопарды и тигры, крепости и даже драконы, тут есть чему удивиться и самому искушенному путешественнику. О том, чем знаменит тур "Приморская кругосветка", почему лотосы бесполезны для браконьеров и где найти самый бюджетный Дальний Восток, — в материале РИА Новости.

Впечатляет. Удивляет. Вдохновляет.

© Depositphotos / voldemar992Бухта Дубовая в Приморском крае
© Depositphotos / voldemar992
Бухта Дубовая в Приморском крае
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© РИА Новости . Александр Пирагис
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"Тур в Приморье — это отличное предложение для тех, кто мечтает побывать на Дальнем Востоке, но не может себе позволить тур на Камчатку или Курилы", — так рекламирует этот край один из туроператоров. Действительно, цены могут быть значительно ниже. Приморье — особый край со своими живописными бухтами, заповедниками и местными достопримечательностями.

"Приморье впечатляет. Приморье удивляет. Приморье вдохновляет", — утверждает путеводитель, который выпустил туристско-информационный центр Приморского края. В десятке must see (то, что нужно увидеть) региона — и крепости, и парки, как национальные, так и сафари, и даже "лучшая в Азии" картинговая трасса, и казино.

"Здесь, где тайга встречается с океаном, а холодные бореальные воды с теплыми субтропическими, сложились уникальные природные комплексы растений и животных, аналогов которым больше нигде нет", — говорится на сайте Дальневосточного морского заповедника, объекта номер один.

"О путешествии в Приморье чаще всего задумывается не молодежь, а люди около сорока лет и старше, которые иногда приезжают и с детьми, — рассказывает Алексей Юдин, директор туроператорской компании по приключенческому туризму и активному отдыху в России. — Как правило, это путешественники с опытом поездок по Байкалу, Алтаю".

По тигриной тропе и в орлином гнезде

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВид на город с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на город с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке

Ворота в Приморье — это Владивосток, именно сюда обычно прилетают туристы.

Не многие могут похвастаться, что живут в городе, с трех сторон окруженном морем. Владивостокская крепость — одно из крупнейших приморских оборонительных сооружений не только в стране, но и в мире.

Стоит прогуляться и по Миллионке — дальневосточному аналогу московской Хитровки. Когда-то здесь был китайский квартал, город в городе, даже со своей китайской полицией.

На Спортивной набережной стоит пройти по тигриной тропе, где пять лет назад установили памятник тигрятам.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГорода России. Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Города России. Владивосток

Охватить весь исторический Владивосток и даже кусочек острова Русский одним взглядом можно с видовой площадки "Орлиное гнездо", с высоты 214 метров.

Не просто океанариум и не просто зоопарк

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русский
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русский

На остров Русский ведет знаменитый Золотой мост, построенный к саммиту АТЭС-2012. По нему надо проехать, чтобы, например, попасть в Приморский океанариум (размером в пять футбольных полей, с 500 аквариумами, дельфинарием и тропическим лесом).

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДружба козла Тимура и тигра Амура в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дружба козла Тимура и тигра Амура в Приморском сафари-парке

В часе езды от Владивостока — Приморский сафари-парк с леопардами, тиграми, оленями, волками, медведями и множеством животных помельче. Некоторых разрешается кормить и гладить, некоторых — только фотографировать. Именно здесь произошла трогательная история дружбы тигра Амура с козлом Тимуром.

Вокруг света в Приморье

© Фото : Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наукЛарги-лежбище. Дальневосточный морской биосферный заповедник
© Фото : Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наук
Ларги-лежбище. Дальневосточный морской биосферный заповедник

В Дальневосточном морском биосферном заповеднике в воде живет более двух тысяч видов животных и растений, а на поверхности — бухты с тюленями, скалы, гроты, маяки.

Главное, зачем едут туристы в Приморский край, — это природа. Один из самых популярных маршрутов, "Приморская кругосветка", включает  посещение нескольких заповедников.

Дерево желаний на озере Байкал
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За один тур можно увидеть "все и сразу": тайгу, сопки, побережье, но при этом не устать — все переезды осуществляются на внедорожниках. "Туристы путешествуют налегке и выходят в радиальные маршруты", — рассказывает Ксения Рубцова, эксперт по путешествиям туроператорской компании, которая организует активный отдых и туры по России.

© Фото : Евгений ВащенкоБухта Новгородская в заливе Посьета, побережье полуострова Краббе
© Фото : Евгений Ващенко
Бухта Новгородская в заливе Посьета, побережье полуострова Краббе

Участников "кругосветки" ждет бухта Краббе, загадочная Агатовая бухта и уникальный мыс Дегера с берегом Каменной сказки. Также в программе знакомство с реками Приморского края, путешествие к уникальным абразионным (сотворенным морем) рельефам: кекурам Носорог и Голова, восхождение на Лысую гору, посещение Сихотэ-Алинского, морского заповедников, путь на моторной лодке по следам экспедиции В. К. Арсеньева. На этих маршрутах — все разнообразие природы Приморья: дремучие леса, живописные морские бухты и скалы, водопады, реки и озера. Можно поплавать в море и заняться снорклингом.

Леопард, дракон и краб

© Фото : Василий Солкин / WWF России Дальневосточный леопард из национального парка Приморья "Земля леопарда". Архивное фото
© Фото : Василий Солкин / WWF России
Дальневосточный леопард из национального парка Приморья "Земля леопарда". Архивное фото
Амурский тигр
CC0 / herbert2512 /
В Приморье тигр вышел на дорогу и удивил автолюбителя

Главная достопримечательность Приморья, ее символ, а теперь и символ аэропорта Владивостока — дальневосточный леопард. Эти самые редкие крупные кошки в мире сохранились только здесь. Национальный парк Приморья так и называется: "Земля леопарда". Обитают там и другие большие кошки — тигры.

Поражает масштабами скально-скульптурный комплекс "Парк драконов": огромные каменные изваяния, напоминающие этих мифических существ. Самое большое — длиной 800 метров.

© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкПриродный скальный парк "Парк драконов". Лазовский район, Приморский край
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Природный скальный парк "Парк драконов". Лазовский район, Приморский край

Еще одна визитная карточка Приморья — морепродукты. С 17 по 27 сентября тут пройдет фестиваль "Держи краба".

Цель фестиваля — воплотить известный еще с советских времен лозунг: "Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы".

Продлить сезон

© РИА Новости / Виталий АньковЦветение лотосов на озере Карасиное
© РИА Новости / Виталий Аньков
Цветение лотосов на озере Карасиное

"В нашей компании туры в "Приморскую кругосветку" выкуплены на весь август и сентябрь, но сезон длится до октября, так что еще можно успеть", — говорит Ксения Рубцова.

Девушки
© Depositphotos / Syda_Productions
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По ее словам, это и самый дешевый месяц. В июле такой тур стоит порядка 70 тысяч рублей. В августе, в том числе и из-за цветения лотосов, путешествие обойдется минимум в 75 тысяч. Тех, кто отправляется в Приморье в августе, предупреждают: рвать лотосы запрещено и бессмысленно. Эти красивые цветы очень быстро завянут.

В октябре, когда стоимость тура падает примерно до 65 тысяч рублей, в Приморье начинается момидзи: местные жители именно так, по-японски, называют сезон красных листьев. Есть на что посмотреть.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОсень в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Осень в Приморском крае

Цены указаны без перелета, но если озаботиться этим вопросом заранее, приобрести авиабилеты Москва — Владивосток — Москва можно за 22 тысячи рублей.

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