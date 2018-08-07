Эксперты выяснили, какие направления для отдыха выбирают пенсионеры

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сервис UFS.Travel проанализировал спрос граждан пенсионного возраста на самостоятельные путешествия и выяснил, как и где они предпочитают отдыхать, сообщает пресс-служба сервиса.
По сравнению с прошлым годом общее количество самостоятельно путешествующих пенсионеров не изменилось. Туристы старше 55 лет предпочитают отправляться в поездки, оформляя туры. Ими движет желание обеспечить спокойный, запланированный отдых с русскоговорящим гидом, и возможность обратиться к ответственному лицу при возникновении проблем в путешествии.
Однако в этом году пенсионеры стали активнее бронировать билеты через интернет. В прошлом году доля пенсионеров, бронирующих поездки онлайн, составила 8,4%, а в этом уже 9,3%, при этом пользователи мобильной версии готовы платить больше – средний чек увеличился в полтора раза и составил 5 455 рублей за заказ.
Большинство самостоятельно путешествующих пенсионеров предпочитают поездки в Европу: Бургас (Болгария), Прагу (Чехия), Тиват (Черногория), Ригу (Латвия) и Мюнхен (Германия).
Страны СНГ и ближнего зарубежья пользуются не меньшим спросом. Среди них самыми популярными направлениями считаются Ереван (Армения), Кишинев (Молдова), Ново-Алексеевка (Украина) и Минск (Белоруссия). При этом ранее востребованная Одесса уступила место армянскому Гюмри.
Эксперты выяснили, что поездом туристы пенсионного возраста чаще всего отправляются в Москву и Санкт-Петербург. А также популярными железнодорожными направлениями оказались Екатеринбург, Нижний Новгород и Краснодар.
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