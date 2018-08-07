В Канаде на видео попало странное существо, похожее на Голлума

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Видео, сделанное в провинции Квебек в Канаде, на котором угадываются силуэты существа, похожего на Голлума – персонажа произведений Джона Толкина "Хоббит" и "Властелин Колец", всколыхнуло Сеть.
Автор кадров, путешествующий по провинции, сначала начал снимать лося, пасущегося вдоль дороги. Но затем увидел, что из темноты показалось странное существо, которое пользователи Сети прозвали "Голлумом". Передвигаясь перебежками, оно то вставало на ноги, то опиралось на четыре конечности.
На видео слышно, что остальные очевидцы также не могут разобраться что или кого именно они видят.
Наблюдение за "потусторонним" – одна из разновидностей туризма, называемая "аномальным". Возможно, место привлечет подобных туристов, а также поклонников книг Толкина.
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