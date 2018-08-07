Стало известно, когда планируют достроить собор Саграда Фамилия в Барселоне

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Знаковую постройку Гауди – собор Сограда Фамилия, строительство которого началось в 1882 году, планируют завершить к 2026 году, сообщает The Art Newspaper.

К 100-летию со дня смерти великого каталонского архитектора Антонио Гауди (1852–1926) завершится работа над его последним проектом — собором Саграда Фамилия (храм Святого Семейства) в Барселоне. Планируется, что во время работ доступ туристов к достопримечательности ограничивать не будут.

Согласно плану Гауди, деньги на строительство собора жертвовали прихожане, что помогло найти необходимую сумму для запуска стройки. Для этого был создан специальный фонд, занимающийся контролем хода выполнения работ и регулированием распределения всех финансовых средств.

Сейчас инженеры должны решить амбициозную задачу: за счет современных материалов облегчить конструкцию шести новых башен, посвященных четырем евангелистам, Деве Марии и Иисусу Христу (иначе нагрузка на уже построенное здание была бы катастрофичной), а также ускорить темпы строительства.

Вместо традиционной кладки и материалов, например железобетонных конструкций, используется искусственный камень, благодаря чему вес башен уменьшится вдвое. При этом детали конструкций и блоки сначала моделируются в 3D, а затем монтируются наподобие деталей лего.