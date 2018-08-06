Москва и Амстердам стали самыми популярными городами для туров на выходные

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг российских и зарубежных городов, куда российские путешественники чаще всего летают на выходные.
Аналитики сервиса изучили покупки авиабилетов с начала года, рассмотрев только те из них, которые предлагали вылет днем или вечером в пятницу и возвращение в воскресенье вечером или в понедельник утром.
По России путешественники чаще всего летают на выходные в Москву. На второй строчке расположился Санкт-Петербург. Также на уикенд россияне часто летают в Сочи, Симферополь и Калининград.
Среди зарубежных городов первое место занял Амстердам. Далее расположился Париж. В пятерку зарубежных направлений вошли Прага, Тбилиси и Минск.
"Билеты на выходные, с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье, дороже, чем в другие дни недели в среднем на 20%, — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. — Несмотря на это, а также на общее подорожание авиабилетов как по внутренним, так и по зарубежным направлениям, мы не видим снижения интереса к поездкам выходного дня по сравнению с прошлым годом. Рейтинг самых популярных зарубежных направлений на уикэнд закономерно возглавили крупные культурные центры, время полета до которых из Москвы не превышает трех-четырех часов".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.