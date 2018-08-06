Москва и Амстердам стали самыми популярными городами для туров на выходные

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг российских и зарубежных городов, куда российские путешественники чаще всего летают на выходные.

Аналитики сервиса изучили покупки авиабилетов с начала года, рассмотрев только те из них, которые предлагали вылет днем или вечером в пятницу и возвращение в воскресенье вечером или в понедельник утром.

По России путешественники чаще всего летают на выходные в Москву. На второй строчке расположился Санкт-Петербург. Также на уикенд россияне часто летают в Сочи, Симферополь и Калининград.

Среди зарубежных городов первое место занял Амстердам. Далее расположился Париж. В пятерку зарубежных направлений вошли Прага, Тбилиси и Минск.

"Билеты на выходные, с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье, дороже, чем в другие дни недели в среднем на 20%, — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. — Несмотря на это, а также на общее подорожание авиабилетов как по внутренним, так и по зарубежным направлениям, мы не видим снижения интереса к поездкам выходного дня по сравнению с прошлым годом. Рейтинг самых популярных зарубежных направлений на уикэнд закономерно возглавили крупные культурные центры, время полета до которых из Москвы не превышает трех-четырех часов".