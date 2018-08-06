Более 70 тысяч человек пострадали от наводнений в Таиланде

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о масштабных наводнениях на северо-востоке Таиланда.

"Более 70 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями", — сообщает ведомство.

Стихия затронула девять северо-восточных провинций страны. Сильнее всего пострадала Накхонпханом, где вода вышла из берегов реки Меконг и затопила 12 районов, более 12 тысяч домашних хозяйств.