Российские туристы застряли в Болгарии из-за поломки самолета

ВАРНА (Болгария), 5 авг — РИА Новости. Более 100 российских туристов готовятся заночевать в аэропорту Варны (Болгария) из-за поломки самолета Boeing 737-300 авиакомпании Bul Air, чартерный рейс которой задерживается на 11 часов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Примечательно, что у пассажиров, успевших пройти регистрацию на рейс, паспортный контроль и даже совершить покупки в магазинах беспошлинной торговли, сотрудники аэропорта забрали посадочные талоны и попросили их вернуться в вестибюль. Вылет неоднократно переносили — с 7:50 на 12:00 мск, затем на 14:00 мск, сейчас он планируется уже в 18:30 мск. Однако и эта информация официально пока не подтверждается. Суммарно задержка составила уже более 10 часов.
Подавляющее большинство пассажиров рейса LB 125 — российские туристы, возвращающиеся в Москву после летнего отдыха. Некоторые штурмуют информационные стойки аэропорта, некоторые — обустраивают спальные места прямо на скамейках зоны ожидания в вестибюле. Кто-то купил билеты на другие рейсы и улетел.
"Мы выехали из отеля в половину четвертого утра, находимся в аэропорту уже практически целый день, это очень тяжело. Наш туроператор ANEX Tour отмечает, что с самолетом, видимо, случилось что-то серьезное. Сделать ничего они не могут, помочь тоже", — рассказала РИА Новости одна из пассажиров задержанного рейса.
Чартерная болгарская авиакомпания Bul Air основана в 2015 году и обслуживает в основном рейсы крупных туристических операторов в Болгарию, а также из Болгарии.
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