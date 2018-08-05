Российские туристы застряли в Болгарии из-за поломки самолета

ВАРНА (Болгария), 5 авг — РИА Новости. Более 100 российских туристов готовятся заночевать в аэропорту Варны (Болгария) из-за поломки самолета Boeing 737-300 авиакомпании Bul Air, чартерный рейс которой задерживается на 11 часов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Вылет рейса LB 125 по маршруту Варна-Внуково изначально планировался на 07:50 по московскому времени, но перенесен на неопределенное время по техническим причинам. Необходимые для ремонта самолета запчасти будут доставлены в ближайшее время из аэропорта Софии", — сообщили РИА Новости на информационном стенде авиакомпании "Bulgaria Air" в воскресенье.

Примечательно, что у пассажиров, успевших пройти регистрацию на рейс, паспортный контроль и даже совершить покупки в магазинах беспошлинной торговли, сотрудники аэропорта забрали посадочные талоны и попросили их вернуться в вестибюль. Вылет неоднократно переносили — с 7:50 на 12:00 мск, затем на 14:00 мск, сейчас он планируется уже в 18:30 мск. Однако и эта информация официально пока не подтверждается. Суммарно задержка составила уже более 10 часов.

Подавляющее большинство пассажиров рейса LB 125 — российские туристы, возвращающиеся в Москву после летнего отдыха. Некоторые штурмуют информационные стойки аэропорта, некоторые — обустраивают спальные места прямо на скамейках зоны ожидания в вестибюле. Кто-то купил билеты на другие рейсы и улетел.

"Мы выехали из отеля в половину четвертого утра, находимся в аэропорту уже практически целый день, это очень тяжело. Наш туроператор ANEX Tour отмечает, что с самолетом, видимо, случилось что-то серьезное. Сделать ничего они не могут, помочь тоже", — рассказала РИА Новости одна из пассажиров задержанного рейса.

Чартерная болгарская авиакомпания Bul Air основана в 2015 году и обслуживает в основном рейсы крупных туристических операторов в Болгарию, а также из Болгарии.