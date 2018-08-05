Не пыль, не туман. Названы пять самых красивых автомаршрутов по России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сервис путешествий Tvil.ru определил пять самых интересных автомобильных маршрутов по России для путешественников.

Уфа — Белорецк — Абзаково

Уральские горы видно и с федеральной трассы М-5. Но это скорее способ добраться из пункта А в пункт Б, чем настоящее путешествие. Интереснее выбрать дорогу поменьше, поближе к природе. Например, из Уфы до Абзаково через Белорецк. Водители пугают друг друга ухабами, серпантинами и знаменитым поворотом на 180 градусов, который прозвали "тёщиным языком", добавляют: "Зато виды какие!".

Путешественники могут остановиться на полпути у горной реки Инзер, наловить рыбы, посидеть у костра. После Белорецка можно продолжить путь до горнолыжных курортов Банное и Абзаково: заснеженная дорога похожа на просторную галерею в ледяном дворце. Другой вариант — свернуть в сторону карстовой пещеры Шульган-Таш, знаменитой наскальными рисунками эпохи палеолита. Ещё один способ продлить удовольствие — пуститься в объездной путь к селу Тюлюк, из которого совершают восхождения на гору Иремель.

Чуйский тракт

От Бийска на юг, в Горный Алтай и до границы с Монголией, ведет Чуйский тракт. История главной алтайской дороги началась во времена Шёлкового пути, когда через горы пробирались караваны.

Перед выездом изучите Музей Чуйского тракта в Бийске, единственный музей, посвященной определенной дороге. В районе 510 км трассы находится питомник с зубрами. Высшая точка Чуйского тракта — Семинский перевал, и по-свойски подкрепитесь горячими чебуреками. На 728 км на горе Адыр-Кан сохранились древние наскальные рисунки, а неподалеку стоит камень с лицом воина. От села Акташ начинается боковая дорога на Телецкое озеро через зрелищный перевал Кату-Ярык.

Олонец — Сортавала

В Карелии все дороги очень красивы, особенно из Олонца в Сортавалу по берегу Ладожского озера, где бухты с песчаными пляжами на восточном побережье. Самый зрелищный участок вьётся вдоль шхер и фьордов северного берега. В районе дорога петляет прямо по краю залива.

В сезон навигации логично продолжить путешествие на метеоре из Сортавалы до Валаама. Зимой туда ходит судно на воздушной подушке. Вернувшись из паломничества, можно отправиться на затопленные мраморные карьеры Рускеалы, которые превратились в оборудованный горный парк. Среди бывших копей плавают на лодках, летают на троллее и погружаются с аквалангом.

Черкесск — Домбай, часть бывшего Военно-Сухумского шоссе

Когда-то через Клухорский перевал в Главном Кавказском хребте проходила караванная тропа. В начале 20 века на её месте построили дорогу, пригодную для машин. Она соединяла Черкесск и Сухум. Даже в укороченном виде — от Черкесска до Домбая — этот путь на редкость живописен. Крутые повороты, рокочущая река, густой лес на склонах — классическая горная дорога. Клухорский перевал сейчас нельзя преодолеть ни при каких условиях. Но можно продлить знакомство с Военно-Сухумской дорогой до Форелевого озера. А если заранее оформить пропуск в погранзону, то и немного дальше.

Лидога — Ванино, Хабаровский край

Ехать тяжело, дорога не до конца построена. Зато можно оказаться тет-а-тет с дикой природой. Трассу из Лидоги до порта Ванино на Японском море начали строить в конце 90-х, соединяя старые лесовозные дороги, и официально не завершили. Кое-где лежит новый асфальт, но много старого, с выбоинами и ямами, часть трассы — грунтовая.

Первая часть пути — из Хабаровска до Лидоги — это обычная дорога, потом она начинает петлять по холмам и поднимается всё выше, открывая отличные виды с перевалов. Между Лидогой и Ванино нет деревень и заправок, не работает телефон, только одно кафе — так что подготовиться к шестичасовой поездке надо основательно. Но потом ведет красивейший спуск к Тихому океану.