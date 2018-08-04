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Десять событий августа в Европе, ради которых стоит снова съездить в отпуск
08:0404.08.2018
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Девушки делают селфи
© Depositphotos / gpointstudio

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Музыкальные фестивали и городские гулянья, праздники еды и вина, концерт и чемпионат по игре на воображаемой гитаре — этому августу есть что предложить путешественникам, решившим отправиться в Европу. О лучших маршрутах — в материале РИА Новости.

Визовый центр в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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И душе, и телу

"Для меня главное событие не только этого месяца, но и всего лета — Flow Festival в Хельсинки, — рассказывает петербурженка Соня Лапина. — Хотя многие мои друзья-меломаны и не знают Brockhampton или Кендрика Ламара, которые выступят на фестивале, скажу вам: это будет нечто!"

Но не только фанатам музыки можно рекомендовать покупать билеты на европейские праздники: поклонникам гастрономии тоже будет интересно.

"Апфельвайн, яблочное вино, подают в ребристом стакане или расписном кувшине, это часть ритуала фестиваля во Франкфурте, — говорит москвичка Мария, в прошлом году ездившая в Германию. — Я рекомендую попробовать драники с яблочным муссом, отлично сочетаются с вином!"

Flow Festival, 10-12 августа, Хельсинки, Финляндия

© Фото : Flow FestivalМузыкальный фестиваль Flow в Хельсинки
© Фото : Flow Festival
Музыкальный фестиваль Flow в Хельсинки

Это, по сути, три мероприятия в одном: музыкальный, гастрономический фестивали и фестиваль искусств. Исполнители — от инди-рока и хип-хопа до авангардного джаза и андеграундного техно. В этом году сильной будет и арт-программа, которая до неузнаваемости преобразит место сбора — здание неактивной тепловой электростанции. За питание отвечают 40 ресторанов и кафе финской столицы.

Фестиваль яблочного вина, 10-19 августа, Франкфурт, Германия

Праздник вина ежегодно проходит на главной улице города: по обеим сторонам Цайльштрассе расставляют палатки и продают апфельвайн из разных сортов яблок. Здесь же предлагают традиционные местные блюда: свиные ножки, сосиски, картошку. Кстати, знаменитые насечки на винных бокалах сделаны для того, чтобы они не выскальзывали из скользких от жира пальцев — многие местные жители предпочитают есть руками.

"Ночь в Потсдамском дворце", 17-18 августа, Потсдам, Германия

© AFP 2018 / DPA/ Nestor BachmannФестиваль "Ночь в Потсдамском дворце"
© AFP 2018 / DPA/ Nestor Bachmann
Фестиваль "Ночь в Потсдамском дворце"

Посещение праздника в самом известном дворце Фридриха Великого, построенном в середине XVIII века по его собственному проекту, — часть обязательной программы для всех, кто окажется в эти дни неподалеку. Костюмированные персонажи времен просвещенного абсолютизма будут сопровождать гостей на прогулках по парку, где любил бродить король Пруссии. Ожидается ажиотаж, так что билеты лучше купить заранее.

Концерт Rhye, 21 августа, Вильнюс, Литва

Публикация от Rhye (@rhye)

Название этого музыкального дуэта из Лос-Анджелеса произносится как "Рай", и именно райским называют поклонники их звучание. На одном из последних концертов солист Майк Милош попросил фанатов не шуметь, потому что некоторые композиции коллектива не громче шепота.

Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, 23-24 августа, Оулу, Финляндия

© Фото : Juuso Haarala/Air Guitar World ChampionshipsЧемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Оулу, Финляндия
© Фото : Juuso Haarala/Air Guitar World Championships
Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Оулу, Финляндия

"Воображаемая или воздушная гитара — один из сложнейших инструментов", — уверены участники состязания, в котором для успеха требуется, помимо музыкального слуха, истинный артистизм, позволяющий добиваться правдоподобия. Чемпионат, как обычно, пройдет в два этапа — выступление под заранее разученную композицию и импровизация. Интересно, что в 2015 году конкурс выиграл россиянин Кирилл Your Daddy Блюменкранц.

Uitmarkt, 24-26 августа, Амстердам, Нидерланды

© AFP 2018 / ANP / Marcel AntonisseФестиваль искусств Uitmarkt
© AFP 2018 / ANP / Marcel Antonisse
Фестиваль искусств Uitmarkt

Фестиваль искусств, название которого переводится как "Открытый рынок", объединяет современные и классические музыку, танец и театр. В течение нескольких дней на Музейной площади, площади Лейдсеплейн, в парке Вондела и площадках поменьше состоится до полутысячи выступлений, перформансов и концертов, большей частью бесплатных.

Rock en Seine, 24-26 августа, Париж, Франция

© AFP 2018 / Zakaria Abdelkafi Фестиваль Rock en Seine &mdash; 2017 во Франции
© AFP 2018 / Zakaria Abdelkafi
Фестиваль Rock en Seine — 2017 во Франции

Фестиваль "Рок на Сене" ежегодно собирает более ста тысяч меломанов. На пяти главных сценах в старинном парке Сен-Клу на западной окраине Парижа выступают знаменитости мирового масштаба, а также восходящие звезды поп-, рок-, электронной и инди-музыки. В этом году гостей Rock en Seine ждут Thirty Seconds to Mars, Justice, Macklemore и другие исполнители.

Фестиваль кулинарии и еды, 24 августа — 2 сентября, Копенгаген, Дания

© Фото : Copenhagen Cooking & Food FestivalФестиваль кулинарии и еды, Копенгаген, Дания
© Фото : Copenhagen Cooking & Food Festival
Фестиваль кулинарии и еды, Копенгаген, Дания

Одно из главных гастрономических событий Северной Европы — отличный повод познакомиться с датской кухней с ее обманчиво простыми блюдами из свежей рыбы и морепродуктов, а также попробовать особые бутерброды — "шмёребрёды", которых насчитывается более двухсот видов. Ежегодно фестиваль собирает до ста тысяч гостей.

"Томатина", 29 августа, Буньоль, Испания

© AP Photo / Alberto SaizПразднование "Томатины" в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017 года
© AP Photo / Alberto Saiz
Празднование "Томатины" в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017 года

Фестиваль, проводимый с середины прошлого столетия, — своеобразный праздник непослушания с битвой помидорами в качестве гвоздя программы. По традиции действо начинается после того, как кто-нибудь влезет на деревянный столб высотой в два этажа, смазанный мылом. Смельчак в награду получает хамон. Правила требуют от каждого участника битвы перед броском раздавливать помидор, чтобы не допустить травм.

Crato, 29 августа — 1 сентября, Крату, Португалия

© Фото : Festival do CratoМузыкальный фестиваль Crato
© Фото : Festival do Crato
Музыкальный фестиваль Crato

Этот музыкальный фестиваль в старинном поселке, в 170 километрах от Лиссабона, — главный open air Португалии. Дневная часть мероприятия посвящена фольклорной и камерной музыке, а ночная проходит по всем канонам хорошей вечеринки, с иностранным хедлайнером-знаменитостью. В разное время тут выступали Guano Apes, Kaiser Chiefs, Inner Circle и другие исполнители.

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