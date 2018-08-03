Росавиация призвала перейти на российские системы бронирования билетов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Руководитель Росавиации Александр Нерадько призвал ускорить переход на использование российских автоматизированных систем бронирования билетов, сообщило ведомство.

Авиакомпания S7 в конце июня столкнулась с трудностями в регистрации пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам. Минтранс затем опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.

"В этой связи Александр Нерадько отметил, что для снижения рисков утечки информации при передаче данных по внутренним перевозкам целесообразно ускорить переход к размещению серверов и баз данных пассажиров на территории Российской Федерации, а также ускорить разработку и создание национальной системы оформления воздушных перевозок, которая позволит обеспечить полную конфиденциальность персональных данных пассажиров", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" сейчас использует систему бронирования Sabre (США), S7 заявила о планах перейти на систему Amadeus (Испания), которую используют "Уральские авиалинии". При этом в РФ уже существует отечественная система онлайн-бронирования — "Сирена-Трэвел", которую используют, в частности, "ЮТэйр" и региональные перевозчики. "Сирена-Трэвел" хранит данные всех пассажиров на территории России.

Компания "Ростех", в свою очередь, в 2016 году заявляла о завершении разработки собственной системы бронирования авиабилетов. Предполагалось, что система, которая должна хранить персональные данные россиян на территории РФ, будет запущена до конца 2016 года.