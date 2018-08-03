Август стал самым дорогим месяцем для путешествий

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Cредняя стоимость забронированных на август авиабилетов туда-обратно по России в течение последних 3 лет составила 10 681 рублей, что на 34% выше среднегодового показателя — 7 938 рублей, сообщает Biletix

Аналогичным образом ситуация складывается и на международных рейсах. Средняя стоимость перелета в августе за границу — 18 169 рублей, что на 14% выше среднего показателя за весь год (15 879 рублей).

В период Бархатного сезона цены на перелеты снижаются, при этом на большинстве наиболее популярных курортов сохраняется комфортная температура воздуха и воды. Например, по внутренним направлениям средняя стоимость авиабилетов туда-обратно, забронированных на август 2018 года, составляет 11 074 года, на сентябрь – 10 172 рублей, то есть на 9% меньше. За границу средняя стоимость перелета в оба направления в наступившем августе — 16 714 рублей, а в предстоящем сентябре – 16 011 рублей, что на 5% дешевле.

Согласно полученной аналитике, самые дешевые перелеты по внутренним направлениям можно приобрести в феврале, а за границу – в ноябре.