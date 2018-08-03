Стало известно, что только половина пассажиров выбирает лоукостеры

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру провел опрос, чтобы узнать отношение путешественников к лоукостерам, и выяснил, что большинство ответивших (51%) летают бюджетными авиакомпаниями, а остальные, по разным причинам, предпочитают обычных перевозчиков, сообщает пресс-служба сервиса.

Треть (27%) проголосовавших выбрали вариант "не летаю из-за слишком спартанских условий перелета". Известно, что у лоукостеров есть ограничения по провозу ручной клади в салоне, напитки и еда не входят в стоимость билета, а за выбор места нужно зачастую заплатить.

23% ответили, что не летают лоукостерами, так как им не хочется разбираться во всех тонкостях и доплатах. Бывалые туристы знают, что при путешествии бюджетной авиакомпанией можно сэкономить, если, например, оплатить багаж и зарегистрироваться на рейс онлайн.

Из тех, кто выбирает путешествие лоукостером, 48% уверены, что это помогает сэкономить на авиабилетах. А 3% ответили, что летают так потому, что у бюджетных перевозчиков больше нужных направлений.