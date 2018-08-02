Туристка дала пощечину офицеру на Бали из-за просроченной визы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На видео попал момент, как британская туристка дает пощечину иммиграционному офицеру в аэропорту Бали после того, как он оштрафовал ее за просроченную визу, сообщает News.com.au.
42-летняя женщина прибыла в международный аэропорт Нгурах-рай на Бали (Индонезия), чтобы улететь в Сингапур. После получения посадочного талона она прошла на паспортный контроль, где офицеры заметили, что ее месячная виза истекла 18 февраля.
Ей сообщили, что она должна заплатить штраф в размере 25 долларов за каждый просроченный день. Так как она находилась в стране нелегально 160 дней, штраф составил 4000 долларов.
Это привело туристку в ярость, она стала кричать на офицера и попыталась вырвать свой паспорт из его рук. Когда офицер забрал паспорт обратно, она начала хлестать его по лицу, сопровождая это нецензурной бранью.
О случившемся сообщили в полицию.
Женщина пропустила свой рейс и была задержана. В Иммиграционной службе пояснили, что она не может вернуться домой, пока не уплатит штраф: "По закону, каждый турист, задержавшийся в стране сверх положенного срока, должен заплатить штраф, в случае отказа – он будет арестован".
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