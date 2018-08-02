Туристы "Интрэвел Столешники" требуют вернуть им 36 миллионов рублей

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Клиенты компании "Интрэвел Столешники" на данный момент подали в страховые компания 310 заявлений на возмещение стоимости несостоявшихся туров, сообщает RATA-news.

Общая сумма требуемых компенсаций по этим заявлениям — 36 миллионов рублей. Ответственность туроператора застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 миллионов рублей: "Армеец" – на 20 миллионов рублей, "Инвестстрах" – на 30 миллионов, "Экип" – на 10 и "Якорь" – на 20 миллионов рублей.

Эксперты напоминают, что у "Инвестстраха" в апреле этого года была отозвана лицензия, вряд ли эта компания будет производить выплаты. Так что твердо можно говорить о фингарантиях в размере 50 миллионов рублей. Еще 552 575 рублей находятся в фонде персональной ответственности туроператора. Хватит ли этих денег на выплату компенсаций, станет понятно, когда будет составлен реестр. Пока известно лишь, что вперед, вплоть до ноября, продано порядка 900 туров.

На момент остановки деятельности туроператора за рубежом – в Турции, Болгарии, Вьетнаме, Греции, Доминиканке, Испании, Кипре, ОАЭ, Тунисе и Черногории – находились 473 туриста компании, у всех было оплачено проживание и обратные билеты. На начало августа, по данным "Турпомощи", за рубежом остается чуть более 100 туристов компании "Интрэвел Столешники". До 7 августа все они должны вернуться домой.