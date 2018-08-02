В Италии туристку дважды обокрали за 48 часов "римских каникул"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Австралийская туристка два раза за 48 часов стала жертвой воров во время восьмидневного путешествия по Италии, сообщает News.com.au.

В первый раз проблемы Мэри Уоллес начались, когда она попыталась воспользоваться банкоматом в оживленном туристическом месте Рима. Разглядеть экран было не просто из-за солнца.

"Высокий мужчина подошел и начал "помогать" мне снять деньги, — рассказала Мэри. — Он был приятным, не угрожающим, хорошо одетым, но я попросила отойти".

Вместо этого он продолжал отвлекать ее, советовать, куда лучше смотреть, в итоге ему удалось вытащить карточку из слота, пока Мэри получала деньги.

"Я на самом деле не видела, чтобы он брал карту. Мужчина объяснил, что банкомат ее "проглотил", что это часто случается в Риме, — пояснила Мэри. — Изначально я поверила ему, и это дало возможность опустошить мой счет". Мэри заблокировала карточку, но было слишком поздно.

"Он наблюдал, как я вводила PIN-код, и сделал несколько покупок в течение примерно 20 минут, — рассказала туристка. – Мне повезло, что там было лишь около 300 долларов, а резервный счет и дебетовая карта остались со мной". Позже она сообщила о краже в полицию.

Но на этом неудачи Мэри не закончились. Не прошло и двух суток, как у нее вытащили кошелек в автобусе по дороге в популярный район Рима Трастевере. Она оказалась в том же полицейском участке, чтобы сообщить о еще одном ограблении.

После всех этих злоключений Мэри дала советы туристам: удостовериться, что есть доступ к международным звонкам с мобильного телефона, чтобы можно было немедленно позвонить в банк и заблокировать карты, хранить резервную карту вне кошелька. Не пользоваться банкоматами в туристических местах и при ярком солнце, не общаться ни с кем в процессе транзакций. И, конечно, обязательно обращаться в полицию.