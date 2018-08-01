Россияне заняли первое место по числу туристов в Турции

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, за шесть месяцев 2018 года страну посетили 16 миллионов иностранных туристов, сообщает АТОР.
Лидером по объемам турпотока остается Россия, на втором месте, с отставанием в полтора раза, идет Германия.
По данным МИД Турции, в первом полугодии 2018 года въездной турпоток иностранных граждан в Турцию вырос на 30,4% в годовом выражении.
Турпоток из России, по данным турецкого министерства, вырос за первое полугодие на 40,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: всего за шесть месяцев в Турции зафиксировали почти 2,4 миллиона туристических прибытий из РФ. Россия — абсолютный лидер по турпотоку в Турцию за истекшие шесть месяцев 2018 года.
На втором месте по итогам полугодия – Германия, на третьем – Иран, далее идут Грузия и Болгария.
По данным министерства культуры и туризма Турции, доходы от туризма в первом полугодии выросли на 31%, составив 11,5 миллиарда долларов США.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.