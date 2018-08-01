Россияне заняли первое место по числу туристов в Турции

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, за шесть месяцев 2018 года страну посетили 16 миллионов иностранных туристов, сообщает АТОР.

Лидером по объемам турпотока остается Россия, на втором месте, с отставанием в полтора раза, идет Германия.

По данным МИД Турции, в первом полугодии 2018 года въездной турпоток иностранных граждан в Турцию вырос на 30,4% в годовом выражении.

Турпоток из России, по данным турецкого министерства, вырос за первое полугодие на 40,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: всего за шесть месяцев в Турции зафиксировали почти 2,4 миллиона туристических прибытий из РФ. Россия — абсолютный лидер по турпотоку в Турцию за истекшие шесть месяцев 2018 года.

На втором месте по итогам полугодия – Германия, на третьем – Иран, далее идут Грузия и Болгария.

По данным министерства культуры и туризма Турции, доходы от туризма в первом полугодии выросли на 31%, составив 11,5 миллиарда долларов США.