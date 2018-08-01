Три путешественника впервые преодолели Берингов пролив на катамаране

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Впервые в истории мореплавания Берингов пролив был преодолён на надувном катамаране океанского класса "Искатель", сообщает сетевое издание YSIA.RU.

Переправа через Берингов пролив состоялась в рамках историко-географической экспедиции "Байкал-Аляска", которая стартовала еще весной прошлого года. Общая протяженность водного пути в итоге составит 13 тысяч километров.

Глобальная экспедиция "Байкал-Аляска" проходит в несколько этапов. В прошлом году путешественники прошли 7 тысяч километров от Байкала до Петропавловска-Камчатского, где катамаран перезимовал. В этом году им предстоит пройти общий путь в 6 тысяч километров.

Берингов пролив считается среди мореплавателей сложным, опасным из-за течений, неустойчивой погоды и ветров. С погодой членам экспедиции повезло, и они прошли 366 запланированных километров за 30 часов. Переправа завершилась в американском городке Ном (Аляска). Подробности опубликованы в аккаунте экспедиции в соцсетях.

После завершения экспедиции будет выпущен фильм на русском и английском языках, путеводитель по маршруту "100 лучших мест от Байкала до Аляски" и фотокнига.