"Натали Турс" не реагирует на запросы клиентов и не выплачивает компенсации

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Клиенты туроператора "Натали Турс" обеспокоены тем, что он не начинает возврат денег за неиспользованные туры и не реагирует на претензии и запросы, затягивая процесс, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

"(Туристические) агентства сообщают о растущей обеспокоенности туристов, пострадавших от действий "Натали Турс". Положенные после подачи документов на возврат денег сроки давно прошли, а никто ничего так и не получил. Туроператор не реагирует на претензии и запросы, скорее всего, просто затягивая процесс", — прокомментировала ситуацию Тюрина.

По словам представителя РСТ, турагентства жалуются, что от "Натали Турс" нет никакой информации о сроках возвращения денег. В качестве ответа туроператор отделывается фразой, что деньги вернут "в рамках здравого смысла". "Туроператор не хочет заявлять о банкротстве, соответственно, не может быть задействован страховой механизм возврата денег туристам. В итоге клиенты, не достучавшись до "Натали", осаждают турагентства, терроризируют их телефонными звонками, угрожают, требуя денег", — уточнила Тюрина.

Она напомнила, что финансовая ответственность "Натали Турс" застрахована на 150 миллионов рублей, плюс средства фонда персональной ответственности в "Турпомощи" 5,9 миллиона рублей. Пострадавшие туристы есть не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии, Украине. Только в Белоруссии, по сообщению департамента по туризму Минспорта и туризма этой страны, "Натали Турс" должна выплатить компенсаций по аннулированным турам на сумму примерно 500 тысяч евро (36,6 миллиона рублей).

Комментарием представителей туроператора "Натали Турс" РИА Новости не располагает.