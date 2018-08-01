Составлен рейтинг лучших нудистских пляжей Европы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Эксперты проанализировали отзывы путешественников и составили рейтинг самых популярных и красивых нудистских пляжей, сообщает The Sun.

Первое место занял пляж Patara в Турции, где регулярно проводят вечеринки для нудистов. На втором месте оказался Little Banana на греческом острове Скиатос, по мнению путешественников здесь созданы все условия для того, чтобы принимать солнечные ванны. На третьей строчке рейтинга — один из самых старых нудистских пляжей Германии — Buhne 16, главный плюс которого – уединенное расположение.

Пятерку замкнули Red Beach на Крите и хорватский Valalta. В рейтинг также вошли Es Tren на Майорке, Plage de Tahiti во Франции, пляж Paradise на греческом острове Миконос и пляж Porto Ferro на Сардинии.