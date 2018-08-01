Стало известно, что не все клиенты "Матрешки-Тур" получат компенсацию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В страховой компании "Якорь" сообщили, что страховые выплаты будут производиться только тем туристам, чьи туры должны были состояться после объявления о прекращении деятельности "Матрешки-Тур", сообщает АТОР.

По состоянию на вечер 31 июля в "Якорь" было подано 287 заявлений от туристов "Матрешки-Тур" на общую сумму 32,4 миллиона рублей. При этом финансовая гарантия туроператора значительно меньше — 25 миллионов рублей. Это означает, что туристы получат компенсации не в полном объеме. Более того, выплаты смогут получить далеко не все клиенты.

Например, туристы отмененных рейсов в Китай, Израиль и Болгарию не могут рассчитывать на компенсации.

"У этих туристов страховое событие произошло до объявления о прекращении деятельности туроператора. Компенсации получат те туристы, чьи туры не состоялись после соответствующего заявления "Матрешки-Тур". Остальные туристы могут обратиться в суд с иском к туроператору", — говорит представитель "Якоря".

Как заявляет АТОР, большинство заявлений, поступающих в страховую компанию, не подлежит удовлетворению. На момент конца дня 31 июля в реестре, опубликованном на сайте "Якоря", уже значится 39 отказов в выплате компенсаций на общую сумму 4,8 миллионов рублей.

Представители других страховых компаний считают решение "Якоря" соответствующим закону.

"Туроператор самостоятельно аннулировал туры, продолжая операционную деятельность. Если бы "Матрешка-Тур" сообщила о невозможности выполнять свои обязательства сразу после снятия рейсов, не затягивая принятие этого решения на полгода, туристы могли бы рассчитывать на выплату компенсаций", — говорит представитель одного из крупных страховщиков.

Тем не менее, юристы считают, что у туристов все же остается шанс получить компенсации: у клиентов "Матрешка-Тур" по-прежнему есть право обжаловать решение страховой компании в суде.