Китай и Россия ведут переговоры по соглашению об отмене виз для тургрупп

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Китай и Россия ведут переговоры по новому тексту соглашения о взаимном безвизовом посещении для туристических групп, однако сроки, когда данное соглашение может быть подписано, пока не установлены, заявили РИА Новости в министерстве культуры и туризма КНР.

"Туристические ведомства двух стран провели несколько раундов переговоров по пересмотру и повторному подписанию соглашения о безвизовых поездках для туристических групп. Это делается для того, чтобы отвечать требованиям постоянно растущего числа туристов, а также с целью создания более удобных условий для поездок российских и китайских туристов в соответствии с текущей ситуацией и современными тенденциями", — сообщили в ведомстве.

Министерство культуры и туризма КНР также добавило, что "стороны намерены вести дальнейшие переговоры по деталям нового текста соглашения, чтобы в кратчайшие сроки достичь консенсуса и подписать документ, однако никаких точных сроков пока нет".

В ведомстве отметили, что после того, как в 2000 году было подписано "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимных поездках граждан", этот механизм сыграл важную роль в наращивании российско-китайского сотрудничества в сфере туризма, получил всеобщее одобрение туристов и бизнеса как в Китае, так и в России.

Министерство культуры и туризма Китая отметило, что по многочисленным отзывам туристов и туроператоров, соглашение от 2000 года в значительной степени устарело и более не соответствует быстрому развитию и наращиванию туристических обменов между двумя странами, именно поэтому его решили пересмотреть.

"Туристические ведомства обеих стран намерены в тексте нового соглашения сократить численность туристических групп, на которые будет распространяться безвизовый режим, а также увеличить количество дней разрешенного безвизового пребывания на территории страны. Это создаст более комфортные и удобные условия для туристов обоих государств, а также предоставит им больше выбора", — сообщает ведомство.

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев сообщил, что РФ и Китай ведут переговоры по вопросу подписания нового соглашения. Отмечалось, что главные изменения могут коснуться численности тургруппы – она сократится с 5 до 3 человек, а также продолжительности пребывания в стране, которую планируется увеличить с 15 до 21 дня.