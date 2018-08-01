Китай и Россия ведут переговоры по соглашению об отмене виз для тургрупп

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Китай и Россия ведут переговоры по новому тексту соглашения о взаимном безвизовом посещении для туристических групп, однако сроки, когда данное соглашение может быть подписано, пока не установлены, заявили РИА Новости в министерстве культуры и туризма КНР.
Министерство культуры и туризма КНР также добавило, что "стороны намерены вести дальнейшие переговоры по деталям нового текста соглашения, чтобы в кратчайшие сроки достичь консенсуса и подписать документ, однако никаких точных сроков пока нет".
В ведомстве отметили, что после того, как в 2000 году было подписано "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о взаимных поездках граждан", этот механизм сыграл важную роль в наращивании российско-китайского сотрудничества в сфере туризма, получил всеобщее одобрение туристов и бизнеса как в Китае, так и в России.
"Туристические ведомства обеих стран намерены в тексте нового соглашения сократить численность туристических групп, на которые будет распространяться безвизовый режим, а также увеличить количество дней разрешенного безвизового пребывания на территории страны. Это создаст более комфортные и удобные условия для туристов обоих государств, а также предоставит им больше выбора", — сообщает ведомство.
Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев сообщил, что РФ и Китай ведут переговоры по вопросу подписания нового соглашения. Отмечалось, что главные изменения могут коснуться численности тургруппы – она сократится с 5 до 3 человек, а также продолжительности пребывания в стране, которую планируется увеличить с 15 до 21 дня.
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