Комитет Совфеда выступил за расширение применения электронных виз

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Комитет по социальной политике Совета Федерации рассматривает электронные визы как удобный механизм для обработки документов и выступает за то, чтобы распространить его на другие регионы РФ, а также расширить список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, сообщил РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совфеда Игорь Фомин.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.

Фомин отметил, что вопрос по дальнейшему расширению применения электронных виз остается очень важным для многих регионов.

"У нас есть прямое поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о проведении в осеннюю сессию отдельного круглого стола по изучению опыта Дальнего Востока. В этом мероприятии должны принимать участие представители трех комитетов – комитета по международным делам, комитета по обороне и безопасности, а также комитета по социальной политике. Для принятия решений нам требуются позиции Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Пограничной службы, Министерства культуры и Ростуризма", — пояснил он.

По словам сенатора, многие регионы, например Татарстан, уже готовы как можно скорее включиться в реализацию проекта с электронными визами. "Мы должны тщательно подготовиться к этому круглому столу, чтобы понять, какие были проблемы при внедрении электронных виз, какая требуется помощь, что мешает расширению данного механизма на другие регионы и другие государства", — прокомментировал ситуацию собеседник.

"Члены нашего комитета считают, что электронная виза – это лишь современная информационная технология реализации визовой политики, которая ни в коем случае не препятствует выполнению принципа взаимности. Никто не говорит об отмене консульского сбора, так как его можно взимать и в электронном виде. Сейчас срок рассмотрения документов на электронную визу по Дальнему Востоку составляет 3 суток, но можно увеличить этот срок для граждан каких-то государств до недели или более. Никакой проблемы в этом нет", — пояснил Фомин.

Представитель Совфеда уверен, что в данном вопросе нужно аккуратно, но обязательно двигаться дальше, тем более что позитивный опыт работы с электронными визами и с паспортами болельщиков FAN ID у России уже есть.