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Будет жить на летном поле? В Домодедово потерялась собака, сданная в багаж
12:0031.07.2018
(обновлено:12:38 31.07.2018)
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Йоркширский терьер
© Depositphotos / Jan_Herodes

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москвичка Анна Волкова, отправляясь в Сочи, взяла с собой любимую собаку, но при погрузке на борт самолета животное потерялось. Питомца ищут больше десяти дней, пока безрезультатно. Подробности этой истории и рекомендации по перевозке четвероногих в авиатранспорте — в материале РИА Новости.

С собаками и кошками

© Фото из личного архива Анны Волковой Собака Стеша
© Фото из личного архива Анны Волковой
Собака Стеша

В соцсетях все сочувствуют хозяевам метиса кокер-спаниеля и йоркширского терьера Стеши, которого больше десяти дней не могут найти ни в служебных помещениях, ни на летном поле аэропорта Домодедово.

"Мы со Стешей много путешествовали раньше — на поездах, в машине, а вот самолетом должны были лететь впервые, — рассказывает Анна Волкова. — Я специально заранее звонила в авиакомпанию и уточняла условия перевозки".

По ее словам, оператор горячей линии сообщил о необходимости приобрести пластиковую переноску. И уточнил: если общий вес менее восьми килограммов, собаку можно взять в салон.

Это соответствует правилам перевозки, приведенными на сайте авиакомпании.

Кошка собралась в отпуск
© Depositphotos / funny_cats
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Правда, есть нюанс. "В салоне самолета может перевозиться не более двух контейнеров (клеток) с комнатными животными (птицами) неантагонистических видов. Антагонистические животные (собака и кошка) к перевозке одним рейсом в салоне самолета не принимаются", — значится в правилах.

При оформлении запроса на перевозку животного выяснилось, что этим же рейсом в Сочи летят пассажиры с кошкой. "Меня предупредили, что одновременно в салоне животных разместить не получится. Чьи хозяева приедут раньше, у того и приоритет, второй полетит в багажном отделении", — говорит Анна.

Животного нет на борту

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСамолет во время взлета в аэропорту "Домодедово"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет во время взлета в аэропорту "Домодедово"
Собака в коляске мотоцикла. Архивное фото
© Depositphotos / huettenhoelscher
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Пассажирка вместе с собакой приехала в аэропорт заранее, прошла ветконтроль: взвешивание показало, что Стеша без переноски весит 7,8 килограмма. "Специалисты сказали, что все равно собака маленькая и надо просить взять ее в салон", — продолжает Анна.

Но в салон собаку все же не разрешили пронести.

Стешу посадили в переноску и опечатали. Анна прошла на посадку. "Когда уже все было готово к взлету, бортпроводник сообщил, что моей собаки на борту нет. Мне сказали, что я могу остаться и не лететь, но в этом нет смысла — меня все равно не пропустят к месту поисков", — объясняет хозяйка Стеши.

Уже в Сочи Анна написала заявление о потере багажа. Через какое-то время с ней связался сотрудник авиакомпании и заверил, что собаку ищут.

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"Я нашла в социальных сетях нескольких работников аэропорта Домодедово. Они говорят, что видели похожую собаку возле ангаров, но поймать не смогли, — рассказывает Анна. — Муж ездил в аэропорт, его пустили на поле, но, видимо, Стеша прячется или не слышала, как он ее звал".

Почти каждый день хозяйка собаки связывается с аэропортом, ей сообщают, что поиски продолжаются. "Я прочитала на форумах о таких же случаях в разных аэропортах. Это, видимо, значит, что система не работает, нужно с этим что-то делать".

Что случилось 

© Depositphotos / piccayaЗнаки на дверях аэропорта
© Depositphotos / piccaya
Знаки на дверях аэропорта

"Собака выбежала из пластикового контейнера до погрузки на рейс: конструкция не выдержала нагрузки, и дверца открылась. Все службы, работающие на аэродроме, были немедленно предупреждены об этом", — проинформировали в пресс-службе Домодедово.

"В этом участвуют наши сотрудники", — добавили представители аэропорта.

В S7 подтвердили, что непосредственно поиском собаки занимаются специалисты аэродромных служб и делают все возможное, чтобы найти животное.

Также в авиакомпании утверждают, что перевозка в салоне была не согласована: "Пассажир об этом была проинформирована более чем за неделю до вылета и в тот же день, 12 июля, внесла заявку на перевозку собаки в багажном отсеке".

Как быть 

© Depositphotos / AmaviaelСобака лежит в чемодане
© Depositphotos / Amaviael
Собака лежит в чемодане
Кошка собралась в отпуск
© Depositphotos / funny_cats
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Публикация о случившемся в социальной сети знакомой Анны вызвала бурные споры о том, как следует поступить.
Одни советуют обращаться в полицию, другие — к сотрудникам, у которых есть доступ на поле.

Пользователь Галина Алексеева вспомнила, что три года назад она попала в такую же ситуацию в этом аэропорту: "Многие помогали, в том числе кинологическая служба аэропорта, они и нашли Василька на третий день".

Опытные путешественники, перевозившие животных, настоятельно рекомендуют обматывать скотчем крест-накрест переноску — это поможет, если конструкция хлипкая или барахлят замки.

Пассажиры поднимаются на борт самолета
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Также, чтобы животное меньше нервничало, лучше заранее готовить его к полету — купить переноску за несколько недель, устроить в ней лежанку. Зоопсихологи советуют приучать домашних питомцев не только к переноске, но и к шумам в самолете — включать, к примеру, запись звука турбин.

Полет — психологическое испытание для животных. А если домашний питомец потерялся и более десяти дней бродит по территории аэропорта — это, безусловно, сильный стресс и для него, и для любящих хозяев.

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