Более 500 туристов эвакуированы с вулкана Ринджани в Индонезии

БАНГКОК, 31 июл – РИА Новости. Более 500 туристов и альпинистов, заблокированных оползнем на вершине и склонах вулкана Ринджани на острове Ломбок, эвакуированы из района бедствия, сообщает во вторник осуществлявшее эвакуацию Национальное агентство Индонезии по преодолению катастроф (BNPB) в своем аккаунте в Facebook.

"За время, прошедшее с момента схода оползня и до 19.30 (15.30 мск) понедельника, 30 июля, с горы Ринджани успешно эвакуировано: иностранных граждан – 189 человек, граждан Индонезии – 173 человека, местных гидов – 31 человек, местных носильщиков – 150 человек, всего – 543 человека", — говорится в сообщении.

"В настоящее время в соседнем с вулканом Ринджани районе озера Сегара Анак остаются 6 человек – трое жителей Джакарты (2 женщины и 1 мужчина), два местных носильщика и местный гид. Двенадцать спасателей сегодня отправятся их эвакуировать", — сообщает агентство по преодолению катастроф.

По официальным данным, в результате оползня, вызванного 6,4-балльным землетрясением, произошедшим на острове Ломбок в воскресенье, 29 июля, под обломками разрушенных домов в районе вулкана Ринджани погибли 16 человек, более 100 человек получили травмы различной степени. Более 500 человек, включая иностранных туристов, совершавших восхождение на вулкан, оказались заперты оползнем на его склонах. Работы по их эвакуации начались в воскресенье.