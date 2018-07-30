В Греции владельцам вернули собаку, которая из-за пожара прыгнула в море

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Собака, лежащая на камне в море в районе курорта Мати в Греции, стала символом катастрофы, когда в результате пожаров погибли более 80 человек и более 170 были ранены, сообщает Daily Mail.

Испуганный пес прыгнул в море и доплыл до скалы, чтобы находится на безопасном расстоянии от огня. Именно там он был замечен фотографом, который сделал собаку знаменитой.

Зоозащитники и спасательные организации искали хозяев животного. Снимок разлетелся по соцсетям. В итоге в греческой группе, которая ухаживает за бродячими собаками, сообщили, что собаку зовут Луа и что она благополучно вернулась к своим владельцам.

"Ее узнали хозяева! Ее зовут Луа! Они не позволят ей умереть. Они обожают ее! Они не знали, что делать в этом ужасе", — прокомментировали зоозащитники.

Друг семьи рассказал местным СМИ, что Луа вывернулась из ошейника и убежала, испугавшись пожара.

Владельцы искали ее часами, прежде чем увидели в социальных сетях, что она пережила пожар и лежит на скале в районе пляжа Коккино Лиманаки. Теперь они воссоединились со своим питомцем и вместе были эвакуированы. Семья вернулась в свой дом в Афинах.