Глава Крыма рассказал Медведеву о росте числа отдыхающих в регионе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Число отдыхающих в Крыму этим летом уже выросло на 25%, рассказал глава республики Сергей Аксенов премьер-министру России Дмитрию Медведеву во время рабочей встречи.

"У нас на сегодняшний день в рамках курортного сезона отдохнуло 3 миллиона 820 тысяч человек, по сравнению с прошлым годом рост численности — более, чем на 25%", — подчеркнул Аксенов.

По его словам, от гостиниц в бюджет региона уже поступили налоги на 1 миллиард 170 миллионов рублей, что на 26% выше, чем годом ранее. При этом средняя загрузка отелей составляет 80% против 66% в 2017 году.

Глава региона подчеркнул, что благодаря запуску энергомоста в нынешнем курортном сезоне не было зафиксировано дефицита электроэнергии на полуострове, ограничений на ее потребление не вводилось. Аксенов добавил, что сейчас власти работают над тем, чтобы количественный рост туризма перешел в качественный. "Повышаем уровень культуры обслуживающего персонала", — пояснил он.

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