Ростуризм призвал регионы принять исчерпывающие меры по реализации ФЦП

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов призвал представителей регионов РФ принять исчерпывающие меры и усилить контроль за освоением средств федерального бюджета и их эффективным расходованием на завершающем этапе федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)".
"Сводными планами развития инвестиционных проектов, представленных субъектами Российской Федерации, участвующими в программе, предусмотрено создание 688 объектов туристской инфраструктуры, 378 из них введены в эксплуатацию, 267 – находятся на стадии строительства, 43 – построены, но не введены в эксплуатацию", — сказал он, выступая на заседании координационного совета ФЦП по туризму в Общественной палате РФ.
Сафонов отметил, что, несмотря на своевременное заключение Ростуризмом соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам РФ в 2018 году, первоочередным этапом выполнения регионами обязательств по соглашениям является своевременное заключение государственных контрактов на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.
"До настоящего времени Республикой Карелия не заключены два государственных контракта на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, а также три контракта – Ставропольским краем, что вызывает особую обеспокоенность в завершении строительства и ввода в эксплуатацию данных объектов в установленные сроки", — пояснил глава ведомства.
"Обращаю внимание на необходимость принятия исчерпывающих мер и усиление контроля за освоением средств федерального бюджета и их эффективным расходованием во втором полугодии 2018 года", — добавил Сафонов.
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